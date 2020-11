Liverpool superstar Mohamed Salah has tested positive for coronavirus while on international duty with Egypt, with all other members of the national squad testing negative.

The news has been confirmed by the Egyptian Football Association.

?اصابة صلاح بفيروس كورونا .... ⬇️⬇️



ظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم انه لايعاني من اَي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية#EFA pic.twitter.com/9EVDIItFZf — EFA.eg (@EFA) November 13, 2020

Salah is fortunately asymptomatic but will be forced to miss Liverpool games as a result of the necessary isolation that could last until late November.

More to follow…

Source : 90min